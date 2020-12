"GF Vip", Elisabetta Gregoraci contro Antonella Elia: "Dovresti pesare meglio le parole"

Dall'ultimo bacio con "l'amico speciale" Pierpaolo Pretelli, al confronto con l'opinionista Antonella Elia, fino al presunto flirt con Filippo Nardi, nuovo futuro concorrente della Casa. La ventiquattresima puntata del "Grande Fratello Vip" ha regalato grandi emozioni a Elisabetta Gregoraci, che ha abbandonato definitivamente il reality rinunciando alla proposta di continuare l'avventura fino all'8 febbraio.



Per Pierpaolo è arrivata una dedica speciale accanto alla foto del bacio che i due si sono scambiati in piscina durante una prova del reality, al quale se ne aggiunge un secondo prima di lasciare la Casa. In studio, invece, non è mancato il faccia a faccia con Antonella Elia, che spesso aveva criticato i suoi atteggiamenti: "L'anno scorso hai fatto il Grande Fratello e mi aspettavo più comprensione da parte di una donna, avresti dovuto pesare meglio le parole che hai usato". "Non volevo attaccare direttamente te, ma il tuo personaggio", si difende l'opinionista.

Infine il capitolo flirt, aperto negando la notte di passione con Filippo Nardi, di cui si era parlato nei giorni con un "no comment" da parte del prossimo concorrente del "GF Vip", per poi proseguire con Francesco Bettuzzi. "Una storia molto importante, avuta dopo Flavio Briatore - spiega la showgirl - L'ho lasciato io, anche se lo amavo ancora, perché era un amore malato, si litigava troppo".



Quindi il commento su Stefano Coletti: "Lo conosco molto bene, anche la sua famiglia che adoro, ma non c'è nulla". Infine l'attacco a Mino Magli, che a "Live - Non è la d'Urso" aveva raccontato di aver avuto una relazione con Elisabetta durata sei anni: "Già quindici anni fa ho avuto problemi con questa persona, veniva sotto casa con delle pizze e poi chiamava i fotografi. Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa".