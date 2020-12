Maria Teresa Ruta shock: "Ho ricevuto tre proposte indecenti"

Durante la ventiquattresima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 7 dicembre, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare a una confessione shock, che ha sorpreso tutti i concorrenti: "Ho avuto tre proposte indecenti nella mia vita, l'ultima a 45 anni per condurre una trasmissione televisiva".



La showgirl ha raccontato di non aver accettato nessun compromesso, ma a sorprendere tutti è l'aneddoto legato alla reazione del marito dell'epoca, Amedeo Goria: "Ero stata appena eletta donna dell'atto, avevo vinto al Telegatto ed era un periodo bellissimo. Amedeo mi disse che per una volta lo avrebbe accettato, perché si trattava di un programma importante".



Infine il messaggio dedicato alle persone più giovani, che ogni giorno portano avanti i propri sogni: "Mio padre diceva che basta un attimo per diventare un eroe ma serve tutta una vita per potersi guardare allo specchio ed essere una persona onesta".