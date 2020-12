"Grande Fratello Vip 5", tregua armata tra Samantha e Stefania: "Rimandiamo la discussione"

La tensione è altissima nella casa del " Grande Fratello Vip 5 ". La lite tra Stefania e Samantha ha raggiunto toni decisamente alti e la De Grenet è rimasta particolarmente provata e indispettita da alcuni riferimenti fatti dalla Orlando riguardo suo figlio. Stefania prova a scusarsi dicendole che non era sua intenzione ferirla. Poi le chiede di rinviare la discussione a un altro momento, dato che è il suo compleanno e non vorrebbe rovinarselo.

In barba all'atmosfera natalizia le due coinquiline si sono lasciate andare a toni e parole pesanti e difficilmente questa lite non lascerà strascichi anche nei prossimi giorni. Stefania ha accusato Samantha di non pesare le parole e che questo comportamento non può essere accettabile da una madre. Sentire tirare in ballo suo figlio ha mandato su tutte le furie la De Grenet, che si è lasciata andare a un pianto di rabbia con Sonia. "“Se qualsiasi persona prova a parlare di mio figlio, della mia famiglia, non ci sto - dice Samantha -. È da quando sono entrata che mi provoca, ho un rapporto carino con tutti, perché deve fare così?”

Stefania, forse pentita della frase, prova ricucire pur non recedendo dalle proprie posizioni. “Se ti ha dato fastidio quella frase mi dispiace, non era mia intenzione ferirti”. La De Grenet prova a mitigare il peso delle cose dette?: “Tu non hai mai detto di una tua amica che è una pazza, in modo amichevole?” le domanda. “Tra le mura di casa mia sì, però possiamo rimandare questa discussione ad un altro momento dato che tra poco è il mio compleanno?”, ribatte la Orlando che di fatto sigla una tregua momentanea che però appare fragilissima...

