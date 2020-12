"Grande Fratello Vip", scoppiano scintille tra Stefania e Samantha

Nella Casa del " Grande Fratello V ip" la convivenza diventa giorno dopo giorno sempre più difficile. Durante i preparativi per il pranzo Stefania, notando alcuni bicchieri ad asciugare dentro le teglie del forno, richiama Samantha per chiarire alcune regole della cucina. I toni fra le due concorrenti si fanno sempre più accesi e la tensione cresce...

"Scusami ma le teglie servono per cucinare, usiamo i teli per asciugare i piatti" esclama Stefania con voce nervosa mentre Samantha, infastidita dall'appunto della coinquilina, risponde decisa: "Quando lavo io faccio come voglio, si asciugano le teglie".

Stefania, sentendosi stuzzicata dalle affermazioni della showgirl, ribatte: "Forse devi abbassare la cresta perchè non si entra in una Casa così" mentre Samantha subito risponde piccata: "Ti è caduta la corona, come sei elegante, comunque c'era anche Maria Teresa".

Samantha infatti, richiamando la più grande delle coinquiline, le chiede di intervenire spiegando le sue buone intenzioni così Maria Teresa, cercando di placare gli animici, dice: "Avevo detto che non ci avevo pensato alle teglie, poteva essere un'idea, però va verificata" e prontamente Stefania replica spiegando di non aver gradito il modo di introdursi nel gruppo della nuova concorrente: "Ci vuole rispetto, se abbiamo fatto sempre così non capisco perchè cambiare delle regole".

A quanto pare fra Samantha e Stefania, complici le iniziali frecciatine e le Nomination di ieri sera, sembra aver avuto la meglio la rivalità; nella Casa si preannuncia un infuocato confronto fra Eva contro Eva.