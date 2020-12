Grande Fratello Vip, Sonia su Mario: "Dopo i messaggi mi aspettavo un corteggiamento"

I nuovi ingressi hanno portato un po' di scompiglio nella Casa del " Grande Fratello Vip 5 ". Sonia e Mario, infatti, avrebbero lasciato in sospeso una conoscenza iniziata la scorsa estate. "Io ero partita per un viaggio e lui mi ha scritto, ci siamo anche trovati bene a parlare ma io ero molto concentra su di me" confida la Lorenzini a Dayane.

Sonia chiarisce di non aver dato molta attenzione alla conoscenza, ma ora ammette di avere alcuni dubbi riguardo all'atteggiamento di Mario nella Casa. "Ma se mi inviti a uscire poi quando entri qua il tuo modo di corteggiarmi è versare l'olio nella camomilla?", chiede stupita alle Mello".

La modella le chiede allora se sperasse in un approccio, ma l'ex tronista ribatte decisa di non avere nessun interessa per lui. E' però incuriosita dal suo comportamento, ora che si ritrovano a dividere la stessa casa insieme: "Il suo approccio qua ad oggi non mi piace. Anche perché come ha scritto sui social a me, potrebbe averlo fatto anche con altre".

