Al "Grande Fratello Vip 5" Sonia e Samantha contro Maria Teresa

Dopo la squalifica di Filippo Nardi dalla Casa del " Grande Fratello Vip 5 " per le frasi sessiste, Samantha e Sonia esprimono i loro dubbi sul comportamento della Ruta. La De Grenet è molto critica alle reazioni degli coinquilini che non hanno preso apertamente posizione, e attacca soprattutto Maria Teresa: "Aspetti la puntata per dirlo?". Anche la Lorenzini ci va giù pesante...

Maria Teresa si giustifica e spiega di aver affrontato Filippo nei giorni scorsi. "Ti chiedo scusa allora", dice Samantha. Le ragioni di Maria Teresa non sembrano però convincerla e più tardi con Sonia ribadisce i suoi dubbi.

Anche la ragazza è della stessa opinione: "Non mi convince, ho visto un atteggiamento completamente diverso da quello solito. Le prime volte l’ho nominata per lo stesso motivo vostro all’inizio pensavo fosse una giocatrice, adesso non so".

TI POTREBBE INTERESSARE: