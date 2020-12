Al "Grande Fratello Vip 5", Filippo Nardi squalificato dopo le frasi sessiste

Endemol Shine Italy

In prima serata su Canale 5, 27esimo appuntamento con il "Grande Fratello Vip 5". La settimana nella Casa è trascorsa tra liti e parecchie discussioni tra i "vipponi", ma non solo, stasera ad attendere uno dei concorrenti c'è un severo provvedimento disciplinare. Inoltre i vip dovranno dare il benvenuto a quattro new entry, tra cui Cecilia Capriotti e Carlotta dell'Isola, tutti pronti a rimettersi in discussione e a rompere i già precari equilibri.