Al "Grande Fratello Vip" Dayane intrigata da Filippo: "Mi piace perché mi fa ridere"

sito ufficiale

I nuovi ingressi nella Casa del"Grande Fratello Vip 5" sono stati una ventata d'aria fresca per Dayane. La modella ha trovato in Sonia una nuova amica con cui confidarsi e in Filippo un uomo che si avvicina al suo tipo ideale. Questo suo interesse non è passato inosservato ai suoi compagni d’avventura, che spesso le hanno lanciato frecciatine alle quali lei ha risposto con grandi sorrisi.