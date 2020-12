"Grande Fratello Vip 5", i dolori del giovane Tommy: vuole abbandonare, poi ci ripensa 

Nella casa del " Grande Fratello Vip 5 " l'ultima puntata serale ha lasciato il segno in molti dei partecipanti. Ma tra i più provati sembra esserci Tommaso Zorzi: si sente arrivato alla fine del suo percorso, scaricato, e pensa seriamente di abbandonare il programma. Samantha, Maria Teresa e Stefania lo incoraggiano e gli dicono di pensarci bene, non prendere decisioni affrettate. Il tempo porta consiglio e nel pomeriggio Tommaso decide di restare.

La crisi si manifesta già di prima mattina, dove le scorie della sere precedente sembrano più difficili da sopportare. “Non sto bene” dice lui anche se Samantha lo invita a pensare a sua mamma e gli consiglia di prendersi del tempo. Maria Teresa, stesa accanto a lui, non vuole essere invadente ma gli fa sapere che in caso di bisogno lei c'è. "Il fatto di esserti scaricato ci sta, ti capisco. Non ti voglio far cambiare idea ma non devi avere mai un rimpianto o rimorso” afferma.

Per Tommaso è importante anche un confronto con Stefania, che nonostante le incomprensioni di settimana scorsa resta una presenza per lui fondamentale. Lei è convinta che sia un momento di sconforto passeggero e lo invita a non prendere decisioni avventate. “Vedo tutto nero, non riesco ad essere il Tommy che piace a me” dice lui prima di tornare a letto.

Nel pomeriggio Zorzi decide di alzarsi e va in cucina dove incontra Carlotta che gli chiede delle sue condizioni. Lui dice di non essere ancora al meglio ma spiega a Cecilia e Stefania di aver riflettuto e di aver deciso di proseguire nel reality. Poi con Stefania inizia a sistemare i suoi vestiti che aveva fatto mettere in valigia ormai convinto di uscire. Ma proprio Stefania non ha fatto portare via nulla. “Dammi un bacio, sono felice” gli dice la Orlando.