"Grande Fratello Vip 5", Elisabetta "tira il freno" con Pretelli e lui ci sta male

Se per un momento è sembrato che la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, dentro la casa del " Grande Fratello Vip 5 " stessa andando a vele spiegate, adesso c'è stato un brusco stop. Per decisione della Gregoraci che sembra essersi convinta di essere andata troppo oltre. E Pretelli è pensieroso. "Ho notato un freno da parte sua - dice a Guenda -. Ma capisco la situazione che ha fuori e la rispetto".

Dopo aver passato giorni ad appartarsi per parlare in intimità, tra carezzine, abbracci e una sintonia palpabile, tra Pretelli e la Gregoraci la situazione sembra essere decisamente cambiata. Lui sarebbe pronto a iniziare una storia con lei, ma lei dopo essersi lasciata andare sembra aver fatto una brusca retromarcia, forse anche influenzata dalle polemiche a distanza con Briatore, che sono stata affrontate durante la puntata di venerdì scorso.

Anche se sul momento Elisabetta ha reagito in maniera veemente rivendicando la sua libertà di poter agire come meglio crede, quei giudizi dell'ex marito sembrerebbero aver lasciato il segno, almeno quel tanto da farla rallentare in maniera decisa. E per il modello il colpo è stato duro da assorbire.. “Sto cercando di lasciarle spazio, anche se è difficile - dice lei confidandosi con Guenda -. Sono dispiaciuto per lei ma capisco la situazione che ha fuori. Ho notato un freno da parte sua, più del solito, ma lo rispetto”.

Guenda gli chiede se stia soffrendo, lui nega ma è evidente che la situazione non lo lascia sereno. “No, non sto soffrendo - afferma -, mi da solo un po’ di pensieri. Non la sto vivendo come vorrei. Fuori da qua sarebbe diverso”.

