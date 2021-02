"Grande Fratello Vip 5", Dayane rientra nella Casa per ricevere l'abbraccio dei compagni

Da video

E' morto in un incidente stradale in Brasile Lucas Mello, il fratello di Dayane. La modella brasiliana, dopo essere uscita dalla casa del "Grande Fratello Vip 5" per ricevere la notizia, è rientrata nel pomeriggio, decidendo di restare "Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare", ha spiegato ai coinquilini radunati intorno a lei in giardino per sostenerla.