"GF Vip Party", Soleil Sorge si commuove per la storia di Luca Salatino

La storia raccontata da Luca Salatino provoca un vortice di emozioni contrastati e anche al "GF Vip Party"

Soleil Sorge

e Pierpaolo Pretelli non riescono a trattenere le lacrime. Dopo aver accolto come ospiti Sonia Bruganelli, Giovanni Ciacci ed Helena Prestes, il format digitale realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow ha seguito con attenzione l'apertura dell'ottava puntata del reality.

Qui l'ex tronista di "Uomini e Donne" si è lasciato andare a un lungo racconto legato al suo passato e al rapporto che lo lega in maniera particolare alla

mamma

, per la quale ha speso bellissime parole.

"Inizialmente si presenta come un romanaccio che parla solo di pasta, mentre poi nasconde una profondità e un concetto di una certa importanza", commenta Soleil, visibilmente

emozionata

Pierpaolo Pretelli

. "Parla in un modo toccante e molto vicino al popolo, quello di cui abbiamo bisogno noi per capire subito di cosa si tratta e toccarlo con mano", aggiunge