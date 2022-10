"GF Vip", l'energia della figlia Aurora per Cristina Quaranta: "Sei il mio esempio"

Dopo la bellissima sorpresa che ha visto protagonista Luca Salatino , l'ottava puntata del

"Grande Fratello Vip"

Cristina Quaranta

regala un momento particolarmente intenso anche a, che riceve la carica della figlia per continuare la sua esperienza all'interno della Casa più spiata d'Italia.

"In questi giorni ti ho vista un po' giù e ho pensato che il mio arrivo qui potesse tirarti su di morale", ha esordito la giovane Aurora senza nascondere una forte e costante

mancanza

nella quotidianità. "Non sei solo una donna che ha sofferto tanto, ma sei fortissima e bellissima. Siamo tutti fieri di te e sei un vero esempio da seguire, soprattutto per me".

Pochi istanti prima della bella sorpresa, Cristina aveva ricostruito con Alfonso Signorini un momento particolarmente delicato della sua vita di cui aveva già parlato con gli altri concorrenti, ovvero la

fine della sua ultima relazione

senza un particolare motivo: "Sono stati tre anni bellissimi. Ero tornata ad avere le farfalle nello stomaco, mi sentivo una quindicenne per quanto ero innamorata di questo uomo"Quindi aveva continuato: "Fino a una settimana prima mi chiedeva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo. Poi mi disse di andarmene perché non mi amava più, mi ha trattata come un sacco dell'immondizia che non valesse nulla e a oggi non so ancora i motivi della rottura".

La clip è stata anche l'occasione per tornare ancora più indietro nel tempo e ricordare i tempi delle prime trasmissioni televisive, quando da giovanissima aveva lasciato la sua famiglia per spostarsi da Roma a Milano, fino al periodo del grande amore che ha portato alla nascita di

Aurora

separazione consensuale

e che si era chiuso con una



Prima di salutare definitivamente la figlia Aurora, Cristina ha voluto concederle alla figlia l'opportunità di conoscere anche Elenoire Ferruzzi, della quale è grande fan.