"GF Vip", emozionante incontro tra Luca Salatino e la mamma: "Lei è la mia guida"

Emozioni forti per

Luca Salatino

"Grande Fratello Vip"

mamma Rita

, che durante l'ottava puntata delha scavato nel suo passato tra dolori, difficoltà e depressione, per poi ricevere la bellissima sorpresa di

Nel corso dell'appuntamento di giovedì 13 ottobre, l'ex tronista di "Uomini e Donne" non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando gli episodi di

bullismo

di cui è stato vittima, i problemi alla schiena che lo hanno costretto a letto per circa un anno e la sofferenza per la malattia della madre, con la quale ha sempre avuto un legame particolarmente intenso.

"Non riuscirei mai a spiegare cosa sia mamma per me, però posso dire che è stata la mia guida, la persona che mi è sempre stata vicina, quella che già da piccolo mi capiva al volo senza il bisogno di parlare", ha raccontato nella Mistery, aggiungendo l'esperienza della

boxe

per uscire da una serie di difficoltà che sembravano averlo inghiottito sin da piccolo.

"Il

pugilato

mi ha permesso di andare sulla dritta via togliendomi dalla strada. Avevo puntato tutto su quello e quando ho avuto i problemi alla schiena sono caduto in depressione. Ho fatto due interventi alla schiena e quel demone, come lo chiamo io, mi ha tenuto a letto per un anno e me lo sono trascinato a lungo".

E ancora: "Forse era una colpa

essere un ragazzo più sensibile di altri

, ma ho sempre questo ricordo che scendevo sotto casa e dopo pochi minuti già rientravo perché mi avevano riempito di botte".



Dopo le lacrime è tempo di sorprese e a riportare il sorriso sul volto del giovane, con una serie di aneddoti esilaranti, ci pensa proprio mamma Rita: "Quello che abbiamo passato insieme sono brutti ricordi che devi mettere da parte, perché ora devi pensare a te stesso perché meriti di essere felice".