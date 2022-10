"GF Vip", Amaurys Perez incontra la moglie Angela: "Non stai raccontando quello che sei"

Una sorpresa speciale per

Amaurys Perez

"Grande Fratello Vip"

Angela Rende

Alfonso Signorini

nella puntata del 10 ottobre del: l'ex campione della pallanuoto italiana ha ricevuto nella Casa la visita della moglie. Nel corso della serata,ha invitato Perez a raccontare tutta la sua storia, dagli inizi nella sua casa di Cuba fino all'arrivo in Italia che lo ha portato a consacrarsi con il Settebello azzurro.

Il momento più toccante per l'ex vice campione olimpico di pallanuoto è stato l'incontro con la moglie

Angela

ma non ti stai raccontando

poter continuare nel suo percorso all'interno della Casa del "GF Vip"

: "Amore hai affrontato delle sfide incredibili - ha esordito la donna, una volta entrata nella Casa -, a 12 anni hai lasciato il tuo paese natale per inseguire un sogno e non sapevi quando avresti rivisto tua madre. Va benissimo quello che stai facendo e quello che sei,, le persone che sono lì con te ti devono conoscere, devono sapere chi sei e quanto sia il tuo valore. Hai mai mollato? Hai avuto tantissime sfide difficili nella tua vita, e non erano stare a divertirti in una casa con le altre persone. Approfitta di tutti questi giorni per lavorare su te stesso: lo stai facendo e lo sto apprezzando ma devi ancora tirar fuori tutto il carattere che hai, ti stai buttando giù e non riesco davvero a capire il perché di questo tuo momento no".Il campione della pallanuoto si è queindi lasciato andare alle lacrime con la moglie a cercare di confortarlo e a dargli la carica per: "Ogni volta che i tuoi coinquilini ti fanno domande su di te ti emozioni e non racconti nulla. Tu hai un sacco di storie, hai vissuto una vita incredibile, circondato dall'amore ma sempre solo. Ti devi divertire qua dentro".