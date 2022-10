"GF Vip", Carolina Marconi scatenata contro Patrizia Rossetti e Wilma Goich: "Siete delle iene"

Guerra aperta tra le donne della Casa del "Grande Fratello Vip".

Carolina Marconi

Patrizia Rossetti

Wilma Goich

riescono a diventare delle vere iene

ha attaccato in maniera diretta. La showgirl di origini venezuelane ha avuto un duro confronto con le sue due coinquiline nel corso dell'apertura della puntata del 10 ottobre del "GF Vip": "Patrizia Rossetti si mette in continuazione in competizione con le ragazzine - ha esordito Carolina, parlando del problema con Alfonso Signorini -. Quando lei e Gegia si mettono insieme e fanno comunella".





Marconi ha poi voluto commentare le parole che aveva riservato nei giorni scorsi in riferimento alle altre:"Mi scuso per aver detto che siete due donne

marce nel cuore

Wilma Goich

- ha detto, dopo aver rivisto in una clip quanto aveva affermato in settimana -. Non credo che siate marce nel cuore, ma rompic******i sì", ha aggiunto. Nel confronto è intervenuta anche, indispettita dalle critiche: "Può darsi che siamo aggressive, sarà che i giovani sono migliori di noi, ma fanno molto di meno nelle faccende domestiche: è chiaro che poi diventiamo un po' pesanti".