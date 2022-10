"Gf Vip", Wilma Goich consola Luca Salatino: "Sacrifici necessari, non mollare"

"Dai piccoli sacrifici si ottengono grandi cose", così

Wilma Goich

Luca Salatino

Cristina Quaranta

ha provato a spronareal termine di una giornata per l'ex tronista molto difficile, segnata da momenti di sconforto dovuti alla nostalgia per la mancanza della fidanzata Soraia e alla lite con. In giardino, davanti ai consigli di vita di "una nonna", come si è definita Wilma, Luca si è commosso colpito dalla sua franchezza. "Tutti facciamo sacrifici per ottenere qualcosa nella vita", ha detto la cantante che subito dopo ha abbracciato affettuosamente l'ex tronista romano.

Wilma ha poi confidato a Luca tutta la fatica dell'esperienza nella casa che però la sta aiutando a

ritrovare un rapporto con le persone, a sorridere, a ballare e a divertirsi di nuovo

. Circondato dal conforto dei coinquilini Edoardo, Antonella e Antonino, Luca ha poi mostrato davanti alla telecamera un "cuore" fatto con le mani, messaggio d'amore per la sua fidanzata Soraia certo che lei nonostante l'ora tarda lo stesse guardando.