"Grande Fratello Vip", Luca Salatino contro tutti

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" scoppiano scintille.

Una domanda di troppo, un momento sbagliato e Luca Salatino reagisce molto male. Dopo la festa di compleanno per Edoardo Donnamaria, Cristina chiede al vip se un massaggio di Nikita possa dar fastidio alla sua ragazza fuori.Un’osservazione lecita e tranquilla, come specificano Elenoire e la concorrente, ma per Luca quelle parole rappresentano un’invasione dei suoi spazi personali e si arrabbia con le due ragazze: “Non sono problemi tuoi, né degli altri”.