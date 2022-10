"Grande Fratello Vip", le nomination del 24 ottobre

Sono quattro i concorrenti in nomination al termine dell'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 24 ottobre in prima serata su Canale 5. Dopo una serata ricca di chiarimenti, duri faccia a faccia, sorprese e momenti particolarmente emozionanti, Edoardo Donnamaria diventa il vip preferito del pubblico e riceve di conseguenza l'immunità.

La sua scelta su chi mandare al televoto ricade su Amaurys Perez, con il quale dichiara di non aver creato un feeling importante. Con lui, finiscono al televoto anche Pamela Prati, protagonista di un confronto con Patrizia Rossetti, George Ciupilan e Giaele De Donà.

Ma a prendersi la scena al momento delle nomination palesi è Elenoire Ferruzzi che, dopo aver ricevuto i complimenti di Sonia Bruganelli per la coerenza dimostrata in alcuni atteggiamenti che hanno scandito la puntata, si scatena contro Amaurys Perez e Attilio Romita, con quest'ultimo che viene paragonato a un calorifero nel deserto.

La decisione finale spetta come sempre al pubblico, chiamato a scegliere chi salvare dall'eliminazione di giovedì 27 ottobre.