Pamela Prati e Patrizia Rossetti ai ferri corti: "Sei la diva delle pentole"

Pamela Prati e Patrizia Rossetti sono ormai ai ferri corti e durante l'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 24 ottobre su Canale 5, va in scena un acceso scontro che sembra sancire una spaccatura definitiva tra le due.

Negli ultimi giorni le concorrenti si erano spese nel tentativo di trovare un punto d'incontro e ottenere una convivenza pacifica, ma una battuta di troppo e i commenti raccolti nella clip mostrata ai vipponi hanno portato alla luce le tante difficoltà.

"Penso che certe dichiarazioni si commentino da sole - sancisce Pamela Prati, aggiungendo di sentirsi "una diva" e di non essersi mai messa in competizione con le altre ragazze del reality. La showgirl replica quindi alle critiche della conduttrice, definendola "diva delle pentole".

"Eviterei perché sono anni che non lo faccio più", replica la Rossetti, che poi aggiunge di non aver percepito nessun genere di aggressività in una semplice battuta. Lo scontro si allarga e coinvolge anche gli altri inquilini, tra chi non apprezza l'atteggiamento di Pamela Prati e chi prende le distanze dalle parole di Patrizia.