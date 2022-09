"Grande Fratello Vip": in nomination Marco Bellavia, Giovanni Ciacci e Giaele De Donà

Oltre alle liti e alle discussioni, c'è spazio anche per le storie e le commozioni: Giovanni Ciacci racconta per la prima volta al pubblico la storia della sua sieropositività e piange quando incontra l'amica, che non risparmia frecciatine alla "rivale". Il preferito del pubblico è, che diventa immune alle nomination con altri 10 vipponi. In nomination finiscono

Cristina Quaranta parla dello svenimento

- "Non è che hai mangiato la fritta di Antonino?". Sdrammatizza così il conduttore Alfonso Signorini dopo lo svenimento di Cristina Quaranta. "Non ho digerito qualcosa, ma non ho mangiato la frittata di Antonino", replica la Quaranta. Che poi rassicura tutti: "Sto bene". "Ci hai fatto prendere un bel spavento", conclude Signorini.

La storia di Marco Bellavia e Pamela Prati

- Nella Casa in pochi credono alla storia tra Pamela Prati e Marco Bellavia. "Ma voi ci credete?", chiede Signorini ai diretti interessati. "Io ho delle riserve infatti dorme con Gegia", risponde Pamela. "Io credo nella storia, appena risolverò le mie defaiance ci proverò con lei, non ho ancora un mio equilibrio", sottolinea Marco. "Non lo voglio nel mio letto, non fa per me, non lo conosco, è perbene, è garbato", interviene la Prati. "Ho dei deliri di onnipotenza - ironizza Bellavia - per questo ambisco a Pamela. Ora però ho dei problemini e tornerò all'attacco quando starò meglio. Sto cercando di farla sorridere". "Lui le sta addosso solo per visibilità, mentre Pamela ha bisogno di coccole", tuona Giovanni Ciacci.

Tutti contro Antonella Fiordelisi

- "Sto bene ma non sopporto più nessuno: soprattutto Patrizia Rossetti, che non ascolta, Giaele De Donà e Cristina Quaranta, che mi ha nominato due volte", esclama Antonella Fiordelisi. "Con Pamela ci siamo parlate, chiarite e anche abbracciate, e non eravamo ubriache - continua Antonella - Si rivedono tutti in me e poi mi nominano. Ma mi vendicherò, è come la fila alle Poste, prima o poi tocca a tutti". Edorardo Donnamaria: "Per me è una grande, è focosa, buona, simpaticissima, ci si sta bene con lei, ma dovrebbe darsi una regolata". "Antonella è una amica, io la conosco sotto l'aspetto più dolce", spiega Elenoire Ferruzzi.

Giovanni Ciacci si commuove parlando di Hiv e incontra Adriana Volpe

- "E' un momento storico perché è la prima volta è entrato un sieropositivo nella Casa del GfVip perché prima non si poteva, il regolamento era fermo ad anni fa. Diciamolo subito Hiv non è sinonimo di morte", esclama Signorini. "Una volta con l'Hiv si conviveva adesso si vive", interviene Giovanni Ciacci. - però l'Hiv è una infezione che riguarda tutti e la cosa più importante è la prevenzione". Il conduttore e il costumista invitano tutti alla prevenzione e a fare sesso protetti: "Ancora c'è il pregiudizio, e bisogna combatterlo, io ho diviso la mia vita tra prima la tua intervista e dopo, io non sono un untore, sono una persona che si cura e che può fare una vita normale", continua Giovanni. "Io non saprò mai dove sta la verità, un mio ex agente mi ha detto che non mi facevano lavorare perché sono sieropositivo e li mi è montata la voglia di dire a tutti la verità, mi è stata riferito anche che una mia collega non mi ha fatto più lavorare per questo", continua Ciacci. "Quando l'ho detto a mia mamma mi ha detto io sono con te in qualunque battaglia tu faccia", prosegue Giovanni. In giardino il costumista trova Adriana Volpe e scoppia in lacrime. "Ho vissuto le tue fragilità e i tuoi dubbi, hai dimostrato di avere il coraggio delle tue idee, hai dato un messaggio importantissimo ai giovani, oggi non se ne parla più... ora non hai più filtri, fai vedere la parte divertente", spiega la Volpe.

Giaele e il matrimonio aperto

- Giaele De Donà ha raccontato del rapporto libero con il marito, si vedono poche volte l'anno e hanno un rapporto libero. "Noi siamo sinceri, non fingiamo di avere la famiglia del mulino bianco e poi ci tradiamo alle spalle, il mio matrimonio anche se diverso non è sbagliato, mi stanno facendo sentire come la nemica di tutte le donne", dice la De Donà. "A me piace perché mi tratta come una principessa, ha l'aereo privato e lo yacht", prosegue. Ginevra Lamborghini attacca: "E' un affronto agli italiani, deve vergognarsi, che faccia beneficenza". In sua difesa arriva Sonia Bruganelli: "Non deve giustificarsi con nessuno". Orietta Berti non è d'accordo: "Ha detto che noia stare con un uomo solo tutta la vita, non è un bel esempio...". Signorini, fugando ogni dubbio, mostra quindi il certificato di matrimonio.

Patrizia Rossetti e il tradimento del marito

- Patrizia Rossetti ha parlato della sua astinenza sessuale da quattro anni: "Da quando mi sono divorziata". "Io da vent'anni non faccio l'amore", interviene Wilma Goich. Patrizia ha raccontato di aver beccato il marito in flagrante, di averlo perdonato ma di essere stata tradita di nuovo "con una donna che conoscevo da trent'anni". "Mi ha chiesto scusa fino a cinque mesi fa, ma non ci sono riuscita, alla mia età non è facile ricominciare - continua - vorrei immaginare una persona che mi sostiene". "Io ci credevo nel mio matrimonio - prosegue in diretta - ci sono arrivata da donna matura, io non ho mai tradito, è buttar via la fiducia e i sentimenti di un'altra persona. Lui è un cameramen e ha lavorato anche con me tante volte, ho anche pensato che fosse colpa mia, perché sono troppo pignola, tosta, ma lui mi conosceva. Gli ho perdonato due tradimenti, piangeva e mi pregava in ginocchio. Alla fine mi sono resa conto che eravamo in tre nel matrimonio. Quando li ho beccati ho affrontato entrambi. Ora pare che vivano insieme".

Adriana Volpe torna in studio

- Adriana Volpe torna in studio e porta dei regali a Orietta Berti che ha preso il suo posto e tenta di cederle la poltrona. Alla cantante regala una tazzina di caffè, mentre alla "rivale" Sonia Bruganelli ("Non mi sei mancata per niente", ndr) porta un bavaglino con un serpente. Giulia Salemi interviene con un tweet divertente che immortala le due ex opinioniste: "Quando rivedi certi parenti a Natale". Alfonso Signorini chiede alla Volpe se abbia voglia di sostituire Sonia durante le vacanze di Natale: "Andrò in vacanza anche io", replica la Volpe.

Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra

- Alfonso Signorini mostra il post di Elettra Lamborghini alla sorella Ginevra Lamborghini . "E' vero che lei ha un bel rapporto con la mia famiglia - spiega Ginevra - non c'è nessun copione. Se qualcuno lo ha scritto ha proprio cattivo gusto. Io non vorrei parlare più di questa storia con mia sorella. Sono venuta qui per altro. Io le voglio bene e le chiedo scusa e vorrei parlarle nel silenzio di una cameretta e vicino ai nostri genitori come quando litigavamo da piccoli. Questo è il mio messaggio, ti voglio bene, non voglio metterti in cattiva luce, pensaci".

Gegia e l'amore per Mehmet

- Gegia racconta che aveva chiuso con l'amore e che da 11 anni non aveva più una storia d'amore fino a quando all'aeroporto di Istanbul ha incontrato Mehmet. "C'era il ramadan e l'aeroporto era deserto, lui mi è arrivato in aiuto, ho visto questo viso d'angelo e mi si sono svegliati tutti gli ormoni con il turco, lui sa che io ho 50 anni e non 63", racconta Gegia. Alfonso Signorini mostra la foto di Mehmet. "Anche se mi sta prendendo in giro a me non frega, se fossi la Bellucci tutti crederebbero alla storia, visto che io sono così cicciottella nessuno crede che mi possa amare", continua. Pamela Prati le consiglia di non illudersi. "Ma posso sognare?", replica Gegia.

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese

- Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese dormono insieme. "Se lei non avesse questo nome forse ci proverei, non voglio fare lo stesso errore del passato, per me è lei è fondamentale nella Casa, l'amore è sempre ben accetto per me... Ginevra comunque è fidanzata", spiega Antonino. Ginevra interviene: "Mi fa ridere, siamo molto affini, avevo dei pregiudizi ma l'ho conosciuto e sono felice di aver incontrato un amico in questo casa, poco prima di entrare ho conosciuto una persona fuori e la mia porta è occupata, mi manca questa persona, l'ho vissuta poco. Antonino lo vorrei vedere anche fuori, mi ritengo impegnata, Antonino è una amicizia speciale".

Gli immuni della Casa

- I preferiti della casa e quindi immuni al televoto sono: Charlie, Antonino, Daniele e Luca, e le donne: Wilma, Carolina, Ginevra e Gegia. Sonia sceglie Patrizia e Orietta Elenoire. E, naturalmente Antonella, scelta dal pubblico. Sono 11 gli immuni della puntata.

Le nomination

Marco Bellavia

Giovanni Ciacci

Giaele De Donà

- Nomination palesi: Giaele nomina Marco, anche Attilio nomina Marco, pure George nomina Marco, anche Pamela lo vota, Nikita nomina Sara, Cristina nomina Marco, Alberto nomina Pamela, Giovanni nomina Marco, Marco nomina Giovanni, Sara nomina Marco, Edoardo nomina Marco, Amaurys vota Marco. Dal confessionale: Elenoire nomina Nikita, Luca nomina Marco, Ginevra nomina Giaele, Antonino nomina Giovanni, Wilma nomina Giaele, Charlie nomina Giaele, Carolina nomina Giaele, Antonella nomina Giaele, Daniele nomina Marco, Patrizia nomina Marco, Gegia nomina Giale. In nomination finiscono