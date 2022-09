"Grande Fratello Vip", Elettra Lamborghini contro Ginevra: "Ti avevo detto di non parlare di me"

Con due diffide inviate prima dell'inizio della trasmissione la cantante di "Pem Pem" aveva chiesto di non essere nominata nel programma. Ma questo non è avvenuto. All'interno del programma la ragazza l'ha infatti tirata in ballo più volte e via social Elettra ha ora raccontato la sua verità, sottolineando di non avere mai ricevuto una lettera da parte della sorella per chiarire la situazione: "Se l'avessi ricevuta l'avrei sicuramente letta. A questo punto mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro".

"Non mi sognerei mai di incolpare i miei genitori"-

Ginevra Lamborghini ha spesso ribadito di non sapere il motivo per cui Elettra l'avesse esclusa dalla sua vita da un giorno all'altro. Aveva ipotizzato che la causa fosse da ricercare nel comportamento che il padre aveva nei loro confronti quando erano bambine. Su questo punto, però, la cantate ha le idee molto chiare. "Ci tengo a precisare che ho passato una infanzia molto bella e sana, non mi sognerei mai di incolpare i miei genitori. Anzi, li ringrazio per la persona ferma e determinata che sono oggi", ha scritto su Instagram.

"Il suo obiettivo non è riappacificarsi"

- E sulla doppia diffida la minore delle sorelle Lamborghini ha precisato: "Mi disse che assolutamente non avrebbe toccato l'argomento perché non interessata. Immagino l'obiettivo non sia di rappacificarsi ma un altro. Il bene e il rispetto lo si può manifestare in maniera differente. Avrei potuto tranquillamente fare uscire dichiarazioni e parlare durante tutti questi anni ma non l'ho mai fatto… non è nella mia persona".

"Mai ricevuto una sua lettera"

- Chi spera in un lieto fine resterà quindi deluso. "Tra le altre bugie, non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua, se l'avessi ricevuta l'avrei sicuramente letta. I modi sono sempre stati altri, forse ragione per la quale a oggi non ci sia stato alcun chiarimento", ha continuato Elettra. "Non ho più niente da dire riguardo alla questione".