"Grande Fratello Vip", Giovanni Ciacci e Carolina Marconi: "Non siamo le nostre malattie"

Parlando con alcuni concorrenti del reality di quanto sia importante la prevenzione, i due vipponi hanno chiarito di "non essere le loro malattie". In particolare, sia Giovanni che Carolina hanno raccontato le difficoltà che hanno incontrato durante

il loro percorso di stabilizzazione o guarigione

delle loro condizioni di salute.

"Non esistono

malattie di serie A o di serie B

senso di colpa

- ha detto Ciacci, primo concorrente sieropositivo nella storia del "Grande Fratello" -. Spesso alcune malattie, infezioni, condizioni patologiche, vengono trattate in modo differente". Il costumista ha poi sottolineato che non si sceglie volontariamente di contrarre una malattia. "Ildella malattia deve finire", ha aggiunto.

Carolina, da poco guarita da un cancro al seno che l'ha fatta molto soffrire, ha invece ricordato che ottobre è il "

mese rosa

", il mese della prevenzione al seno. "Fate prevenzione, ragazze! - ha incitato -. Tutte devono fare prevenzione. Chi fa prevenzione si ama". "Ci sono luoghi in cui si fanno test gratuiti", ha aggiunto Giovanni in riferimento al test per l'HIV. "Ogni sei mesi, sarebbe bene, per giovani e adulti, fare il test!", ha concluso.

Dopo aver ascoltato le parole dei suoi compagni,

Charlie Gnocchi

ha invitato i due vip a raccontare, nei prossimi giorni, la propria esperienza al resto dei concorrenti per diffondere queste informazioni utilissime. Il tema delle loro malattie sarà sicuramente affrontato anche durante le prossime puntate del "Grande Fratello Vip".