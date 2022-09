"Grande Fratello Vip", duro scontro tra Marco e Daniele sulle nomination

Marco Bellavia è furioso con Daniele Dal Moro e lo attacca subito dopo la diretta. Lo accusa di essersi messo d'accordo con Edoardo per votarlo. Ma Daniele respinge le accuse al mittente. "Mi fai innervosire se dici così, se vuoi ti dico anche la motivazione - ribatte -, ma non dire che mi sono messo d’accordo con Edoardo per nominarti".

A dargli manforte arriva lo stesso Edoardo che afferma che tra lui e Daniele non c'è mai stato un complotto contro Marco e che il fatto che entrambi l'abbiano votato sia solo una semplice casualità: "Io ti ho votato perché non mi fanno ridere le tue battute" si giustifica Edoardo. Marco è incredulo si lascia andare a una risata: "Va bene, se dici che non ti sei messo d’accordo con nessuno per votarmi, ti credo".

Daniele però non la prende bene e si innervosisce: "Ma perché mi ridi in faccia?" gli chiede risentito sentendosi preso in giro. Infine accusa Marco di essere un bugiardo e promette di non rivolgergli più la parola.

La mattina dopo Bellavia si confronta con Sara e Charlie, esprimendo anche la sua paura di uscire subito dal programma. Charlie lo riprende e gli fa notare che la sta vivendo male quasi come se fosse un’ossessione: "Devi vivere questa esperienza come un gioco" gli dice Gnocchi con tono deciso. Marco ha paura di non avere il tempo di mostrarsi per quello che è, e di uscire senza aver avuto il tempo di essere realmente se stesso.