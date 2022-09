"Grande Fratello Vip", Carolina Marconi e Ginevra Lamborghini contro Giaele De Donà: "Sei falsa"

A essere presa di mira daè statache, a causa del modo in cui vive, è spesso al centro di discussioni e pettegolezzi. La modella ha, infatti, raccontato di avere, dove entrambi i coniugi posso avere delle avventure amorose al di fuori del matrimonio a patto di non innamorarsi di altri. Questa visione, che ricorda quella di Alex Belli nella scorsa edizione del reality show, non va molto a genio a diversi coinquilini. Tra loro, c'è addirittura chi l'ha accusata di essersi sposata soltanto per condurre una vita agiata.

Carolina, che ha già partecipato al "Grande Fratello" nel 2004, è tra coloro che non condividono l'idea di amore di Giaele e non ha esitato a dire la sua opinione: "Per me amore vuol dire condivisione, per me sposarsi vuol dire costruire qualcosa e avere

una famiglia

una lite dai toni molto accesi

". Da parte sua, la modella si è sentita giudicata e il dibattito si è trasformato subito in

Sebbene Giaele abbia provato a difendere i suoi sentimenti nei confronti del marito, Carolina è convinta che la ragazza non abbia davvero conosciuto il vero amore e crede che stia con lui per puro

interesse economico

non sono una mantenuta

, tanto da indossare anelli costosissimi e mostrarsi su Instagram sempre in luoghi di lusso."Sii sincera, è una persona che ha tanti soldi e ti mantiene. Gli vuoi bene ma per me non è amore". "Tu non sai i miei sentimenti", ha ribattuto infervorata Giaele che, rispetto alla questione economica, ha raccontato di non essersi mai adagiata sugli allori: "Sono una persona che si dà da fare e che lavora,".

"Io ti auguro nella vita di conoscere l'amore quello vero, che non ti lascia da sola", ha poi continuato Carolina riferendosi al fatto che Giaele e suo marito trascorrano insieme solo sei mesi l'anno, considerandosi invece liberi per gli altri sei. "Quando mi vedrai con lui giudicherai", ha continuato Giaele, convinta che il giudizio di Carolina non sia fondato. "Ognuno ama come vuole.

L'amore non ha sesso, non ha religione, non ha età

non è un progetto collettivo

, quando è amore è amore in ogni sua forma e non puoi giudicare il mio matrimonio perché, deve avere senso solo per me e per mio marito", ha sbottato Giaele, determinata a difendere con le unghie e con i denti la sua relazione.

La lite si è presto allargata e ha coinvolto anche

Ginevra Lamborghini

, che non ha esitato a esprimere la sua opinione. "Dici che noi non possiamo giudicare il tuo matrimonio, ma tu hai giudicato me senza conoscermi", ha detto riferendosi alla questione tra lei e la sorella Elettra . A questo punto, il tema della conversazione si è spostato sui trascorsi tra le due ragazze: Giaele è entrata in Casa con dei forti pregiudizi nei confronti di Ginevra e le parole pronunciate alle sue spalle non sono affatto piaciute alla giovane cantante. "Io non ti perdono che tu sia venuta a chiedermi scusa senza vuotare il sacco al cento per cento", ha detto Ginevra. Dal canto suo, Giaele ha rimproverato Ginevra per la nomination ricevuta in puntata, a detta della ragazza fatta solo per ottenere qualche applauso in più.

Per cercare di placare gli animi è intervenuta

Sara Mancuso

. "Noi abbiamo il diritto e il dovere di dire cosa è per noi l’amore ma mai di dire a un altro che quello che vive non è amore", ha detto. A quel punto Carolina e Giaele sono tornate a confrontarsi civilmente. "Tu devi parlare con il cuore, basta con questa finzione - ha sottolineato la Marconi -. Secondo me sei una persona meravigliosa. Tu sei altro, sei molto più di questo". A quel punto la modella è scoppiata in lacrime: "Io le mie sofferenze le copro così, questa è l’apparenza che do per non far vedere quello che c’è sotto perché mi fa stare male". "Non volevo farti sentire giudicata", ha concluso Carolina abbracciando la sua inquilina.