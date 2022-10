"Grande Fratello Vip", dolci coccole tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà

Giaele De Donà continua a giocare e si dice sicura che prima di Carnevale Antonino Spinalbese cederà ai sentimenti: "E' solo questione di tempo", dice. Tra una risata e qualche dolce da mangiare, Antonino sceglie il silenzio e si arrotola tra le coperte. Giaele lo raggiunge: "Sei stato tu a invitarmi". I due si concedono coccole e carezze e si pedono sotto le coperte.

Che Giaele abbia un debole per Antonino non è un segreto, la stessa modella ha più volte ricordato che se non fosse stata sposata ci avrebbe provato con l'ex compagno di Belen. Nel frattempo, durante la dodicesima puntata il conduttore Alfonso Signorini le ha annunciato che sul settimanale Chi da lui diretto usciranno delle foto del marito, con il quale ha un rapporto libero, in dolce compagnia a New York. Forse ora la De Donà si sente più libera di poter agire. Di sicuro Antonino, che non ha mia nascosto invece un interesse per Ginevra Lamborghini ormai fuori dalla Casa, non può dormire sonni tranquilli...