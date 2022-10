"Grande Fratello Vip", scintille tra Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi

E' Charlie Gnocchi a fare il primo passo e cerca di giustificarsi: "Ti ho votato perché non parliamo più negli ultimi giorni". Ma Antonino Spinalbese non vuole sentire le sue ragioni e taglia corto: "Non voglio parlare con te". Dal canto suo il comico non si arrende, vuole a tutti costi un chiarimento, e spiega perché ha fatto il suo nome durante le nomination: "Non mi è piaciuto il modo in cui hai trattato Nikita".

A dire il vero anche durante la dodicesima puntata il conduttore Alfonso Signorini ha rimproverato Antonino Spinalbese: "Non mi è piaciuto cosa hai fatto con Nikita, mentre vi passava davanti Elenoire Ferruzzi ha sputato e tu hai riso, non si fa...". Spinalbese ha provato a giustificarsi ma non è stato convincente, mentre la Ferruzzi è stata mandata al televoto flash e subito eliminata.

Tornando a Charlie, Antonino non ci sta e lo accusa di essere "accondiscendente e vittima degli applausi del pubblico". Vista la polemica tra Elenoire e Nikita per Antonino il comico sapeva che sarebbe stata una motivazione che avrebbe trovato il consenso da parte del pubblico e ha preferito votare un amico piuttosto che deludere le aspettative dei telespettatori. Nella discussione si intromette Pamela che si schiera dalla parte di Antonino: "Un amico non si nomina". Così Gnocchi abbandona i compagni e si allontana dalla stanza.

Antonino ne approfitta quindi per accusarlo di non saper avere un confronto e di avere atteggiamenti infantili: "Sei solo un furbo giocatore", attacca. Spinalbese è sempre più nervoso e lo definisce un "moralista poco leale": "Quelli che mi dicono che non hanno più fiducia in te hanno ragione perché ti stanno capendo". Ormai la loro amicizia è un lontano ricordo...