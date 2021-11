Soleil Sorge respinge le accuse di Delia Duran: "Sei peggio di una telenovela"

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua a tenere banco fuori e dentro la Casa del "Grande Fratello Vip" e durante la diciottesima puntata del reality si è consumato l'ennesimo capitolo di una saga che ha nuovamente coinvolto anche la compagna dell'attore, Delia Duran.

"Questa storia mi ha fatto perdere ben 4 chili - esordisce la modella venezuelana, che poi chiede un nuovo confronto con Soleil - Ho sentito nominare il mio nome tante volte, ho subito tante offese da parte sua e sono di nuovo qui perché non merito tutto questo". E in seguito aggiunge: "Credo che lei si sia innamorata, ma non vuole dirlo".

Soleil è stata dunque invitata in studio per un faccia a faccia senza esclusione di colpi, che si apre con una frase lapidaria di Delia: "Se tu ti senti una leonessa, io sono una pantera".

"Dovresti pensare meno a me e più a tuo marito - risponde Soleil quando viene accusata di aver provocato Alex - Un paio di anni fa ti avrei attaccata, come una leonessa, ma adesso cerco di difendere un amico ancora una volta e sostengo che non abbia fatto nulla di sbagliato".

E prosegue: "Stai dimostrando di non avere fiducia nel tuo matrimonio, in tuo marito e anche in te stessa come donna. Sei peggio di una telenovela".

Salutata Soleil, nello studio di Alfonso Signorini Delia conferma l'intenzione di non misurarsi nuovamente con Alex: "A lui ho già detto quello che dovevo dire e mi fido".