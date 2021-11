Lacrime tra Delia e Alex Belli: "Stai giocando veramente male" | E lui minaccia di uscire

Serata particolarmente complicata per Alex Belli, che dopo il serrato faccia a faccia con Aldo Montano, è chiamato a riflettere in seguito all'incontro con la moglie Delia Duran. La modella venezuelana è entrata nella Casa per mettere in guardia il marito dall'immagine emersa fuori dal reality e dalla particolare intesa maturata con Soleil Sorge, anche lei protagonista di un confronto con Delia.

"Nonostante quello che sta succedendo qui dentro, mi manchi tanto - esordisce la donna scoppiando in lacrime - Non ho mai messo in dubbio il nostro amore, ma ogni parola ha un peso e ogni tu hai mancato di rispetto a me e alla tua famiglia, che ti guarda sempre. Hai promesso di stare con me tutta la vita e creare una famiglia, allora che cosa stai combinando? Stai giocando veramente male".

Parole che provocano una dura reazione, che minaccia di uscire: "Si tratta di pura amicizia, non c'è nient'altro. Non mi interessa nulla, i nostri progetti di vita e il nostro amore sono molto più importanti.

Se non sei serena, se non mi credi, io esco stasera e torno a casa con te".

Anche al termine dell'incontro, Alex sembra più volte sul punto di lasciare il programma, fino all'intervento di Alfonso Signorini: "Forse vuole che rimani in gioco per metterti alla prova".