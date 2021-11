Aldo Montano e Alex Belli ancora allo scontro: "Con te ho chiuso"

La sedicesima puntata del "Grande Fratello Vip" si è aperta con l'acceso confronto tra Aldo Montano e Alex Belli, che dopo la serrata discussione dei giorni scorsi sono chiamati da Alfonso Signorini a un nuovo faccia a faccia.

"Chiedo scusa a tutti per il comportamento sopra le righe che ho avuto martedì, ma non mi scuso con te - ha esordito Montano, rivolgendosi direttamente all'attore - La mattina seguente saresti dovuto venire da me a chiarire, un uomo leale non va a vomitare accuse nel confessionale mentre è ubriaco. Non fare la faccia da sfida". Gli animi si scaldano e la risposta di Alex non si fa attendere: "Finalmente ti sei fatto vedere come uomo, la mattina ti svegli con gli occhi di fuoco per prendermi a schiaffi e io aspetto le tue scuse da quattro giorni".

Il conduttore cerca a modo suo di riportare la calma tra i due concorrenti, ma nella Casa il clima resta piuttosto teso e anche se tra i due arriva una stretta di mano, le posizioni rimangono lontane e Aldo conclude: "Per me è chiusa qua, ma ho chiuso anche con te".