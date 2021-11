Alex Belli ci ricasca, dall'"Isola dei Famosi" al "GF Vip": galeotti i reality... e le mogli intervengono

Alex Belli ci ricasca, galeotti i reality... e le mogli intervengono 1 di 25 Instagram 2 di 25 da-video 3 di 25 da-video 4 di 25 Instagram 5 di 25 Instagram 6 di 25 chi 7 di 25 da-video 8 di 25 Instagram 9 di 25 da-video 10 di 25 da-video 11 di 25 da-video 12 di 25 da-video 13 di 25 donna-al-top 14 di 25 con Katarina Raniakova IPA 15 di 25 con Katarina Raniakova IPA 16 di 25 con Delia Duran IPA 17 di 25 con Delia Duran IPA 18 di 25 IPA 19 di 25 con Delia Duran IPA 20 di 25 con Mila Surez IPA 21 di 25 con Katarina Raniakova IPA 22 di 25 IPA 23 di 25 con Mila Suarez IPA 24 di 25 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nella Casa del "Grande Fratello Vip", l’atmosfera è elettrica e la curiosità per ciò che avverrà durante il sedicesimo appuntamento in diretta è tanta. Durante la puntata di venerdì 5 novembre nel reality show condotto da Alfonso Signorini, nel loft di Cinecittà entra infatti la moglie di Alex Belli, Delia Duran. La donna ha qualcosa da dire al marito, che da giorni ha una complicità esplosiva con Soleil Sorge. Galeotti furono i reality per il bell'attore che, già nel 2015, durante la decima edizione de "L’Isola dei Famosi" aveva legato in maniera particolare con Cristina Buccino, facendo arrabbiare la moglie Katarina Raniakova, che aveva deciso di intervenire in diretta per metterlo in guardia.