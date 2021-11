Dopo i baci con Soleil Alex Belli risponde ai post della moglie Delia: "Siamo solo amici, ma se fossi single..."

Abbracci, carezze, giochi sotto le coperte, fino ad arrivare al bacio di Halloween. L'amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip" sembra essere sempre più intima. Tanto che, all'esterno, qualcuno ha paventato l'ipotesi che tra i due ci possa essere del tenero. Interrogati a tal proposito da Alfonso Signorini, i due ammettono di aver chimica, e Alex ammette: "Se fossi single, forse potrebbe nascere qualcosa".

Il volto dell'attore, però, cambia completamente espressione quando legge il messaggio pubblicato su Instagram dalla moglie Delia: "Quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del gioco - si legge nel post -. Sei responsabile delle tue azioni è proprio per questo amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che come me credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile". Corrucciato, Belli risponde rivolgendosi direttamente alla moglie: "La percezione dell’esterno è sempre abbastanza diversa da quella che è all’interno. – chiarisce subito l’attore, per poi ribadire che quella con Soleil è solo una bella amicizia –. Quindi, amore mio, ti dico di stare tranquilla. La nostra vita è fatta per stare insieme, quella con Soleil è solo una bella amicizia".