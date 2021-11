"GF Vip", duro confronto tra Aldo Montano e Alex Belli: "Hai messo in piedi una recita"

Duro confronto tra Aldo Montano e Alex Belli nel corso della puntata del "Grande Fratello Vip" in onda lunedì 1 novembre. L'attore, durante la festa di Halloween, aveva criticato il campione della sciabola, accusandolo di fare con lui il doppio gioco. Una volta rivisti i filmati, Montano è rimasto molto deluso da quanto aveva visto: "Non ho nessuna forzatura in quello che faccio, io sono così - ha spiegato lo schermidore -. Nel confessionale sei stato molto plateale e hai messo in piedi una recita".

La replica di Belli non si fa attendere: "Aldo vuole sempre mettere a posto qualcosa", quasi a voler evitare un conflitto più aspro. La discussione ha lasciato il segno in Montano cha appare particolarmente rabbuiato. Lo scontro potrebbe non essersi concluso...