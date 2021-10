"GF Vip", Ainett Stephens parla dell'autismo del figlio: "Con la fede mi sono risollevata"

"Avere un figlio autistico è stata una notizia devastante". Ainett Stephens al "GF Vip" parla della disabilità del figlio. "Ho dovuto lavorare molto su me stessa, mi sono appoggiata sulla fede e mi sono risollevata. Christopher è un bambino speciale", la modella e showgirl racconta come ha affrontato negli anni la malattia del suo bambino.

Ma l'opinionista Sonia Bruganelli che si complimenta con Ainett per la sua forza, ci tiene però a precisare: "Spesso si tende a non voler vedere, l'unica cosa che mi sento di dire è che vorrei tendere la mano alle persone che come me non sono riuscite a vedere la disabilità come un dono. Sono felice per te, ma credo che sia giusto rispettare le persone come me". L'opinonista del reality e moglie di Paolo Bonolis si riferisce alla condizione che vive con Silvia, la figlia 19enne affetta da un grave disturbo motorio e del linguaggio causato da un problema cardiaco insorto alla nascita

"È molto dura", ammette Ainett. La modella, che nel corso della sua vita ha dovuto fare da mamma anche ai suoi fratelli, ha ricevuto poi nel corso della 14esima puntata del reality proprio la sorpresa del fratello e della sorella.