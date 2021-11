Delia Duran accusa Soleil: "Sei una gattamorta, dovresti vergognarti"

Ferita e tradita. Sono questi i due termini che più di tutti rispecchiano lo stato d'animo di Delia Duran, la quale ha assistito alla crescente sintonia tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo alcuni indizi via social, durante la sedicesima puntata del "Grande Fratello Vip" la modella ha quindi voluto confrontarsi con entrambi.

"Sei entrata dicendo di portare grande rispetto per le donne ma sei la prima a non averne - Esordisce Delia rivolgendosi a Soleil - L'amicizia, quella vera, per me significa tanto e io non credo che la vostra sia autentica. Dovresti vergognarti, perché io sono fuori e vedo tutto quello che fate nella Casa. Ti sei dimostrata per quello che sei veramente, una gattamorta".

"Da parte mia non c'è mai stata alcuna intenzione di ferirti, però ti chiedo scusa per qualsiasi cosa che possa averti ferito - risponde la concorrente del reality - Qui dentro abbiamo vissuto tante emozioni forti che vengono amplificate, ma tra di noi non c'è nulla oltre a una bellissima amicizia".