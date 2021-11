Il messaggio di Iva Zanicchi per Giucas Casella: "Sei magnetico"

"Caro Giucas, da lunedì sera una marea di pensieri mi assalgono e mi confondono". Inizia così la lettera recapitata nella Casa del "Grande Fratello Vip" a Giucas Casella, che in confessionale aveva rivelato di provare un debole per Iva Zanicchi.

Così, con la complicità di Alfonso Signorini, la cantante ha partecipato a una scherzosa reazione in cui ricambiava l'interesse dell'illusionista: "Le tue parole mi lusingano e mi spingono a farti una confessione, in tutti questi anni, guardandoti, qualche brivido è venuto anche a me".

Quindi la celebre cantante prosegue: "Sei un uomo magnetico, un maschio spiazzante dallo sguardo misterioso: magari non succederà niente, ma nella vita mai dire mai".