Il chiarimento di Patrizia Mirigliani con il figlio Nicola: "La tua felicità è anche la mia"

Sorprese, chiarimenti e soprattutto un amore immenso di una madre premurosa nei confronti del figlio: Patrizia Mirigliani entra nella Casa del "Grande Fratello Vip" per chiarire alcune frasi che hanno recentemente turbato il rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Spinta da un istinto di protezione, la donna ha detto di essere stata fraintesa sui social, mostrandosi molto vicina all'esperienza provata dal giovane: "Non badare a una frase che non significa assolutamente niente. Se tu sei innamorato e provi dei sentimenti, io sono felice per te perché significa che riesci a provarli fino in fondo".

E sottolinea l'importanza del rispetto verso il suo ruolo di madre, "così come vai rispettato tu, che stai dimostrando di essere speciale".

Infine, un pensiero rivolto a Miriana, legata a Nicola da un rapporto molto particolare: "Sto vedendo nascere un legame che non so come si svilupperà, ma in questo momento non voglio entrare nel merito di questa storia, anche per alcune dinamiche".