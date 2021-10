"Gf Vip", Gianmaria sceglie Sophie: "Quando la guardo mi emoziono"

Nella casa del "Grande Fratello Vip" prosegue tra avvicinamenti, diverbi e incomprensioni il triangolo tra Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente intensi e prima di lasciare la parola ai protagonisti, Alfonso Signorini ha proposto una clip che ha riassunto gli ultimi passaggi, che mostrano un crescente interesse reciproco tra l'imprenditore e l'ex tronista di "Uomini e Donne".

Se in molti accusano i due di portare avanti un gioco di strategie, Gianmaria non vuole sentire scuse: "Resterei ore a guardare i suoi occhi, quando la vedo mi emoziono". E quando Alfonso lo invita a scegliere tra le due donne, la decisione ricade senza dubbi su Sophie.

"L'attrazione fisica purtroppo non la comandi, se avete un telecomando per controllare le emozioni regalatelo anche a me - aggiunge la giovane concorrente - Ma per adesso manca quella mentale.

Infine, per Gianmaria è arrivata anche una bellissima sorpresa, l'incontro con il fratello Francesco, con il quale è da sempre molto legato.