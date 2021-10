Manuel Bortuzzo interpreta Ultimo, i suoi "sogni appesi" commuovono la casa del "GF Vip"

La puntata del "Grande Fratello Vip" di lunedì 25 ottobre si è aperta con un toccante video che ha riproposto la recente esibizione di Manuel Bortuzzo al pianoforte, nell'interpretazione del celebre brano di Ultimo, "Sogni appesi".

Il giovane concorrente del reality ha raccontato di rivedersi molto nelle parole espresse dal cantautore romano e non è un caso che di fronte alla performance, quasi tutti gli altri concorrenti non hanno retto all'emozione.

Un momento vissuto con grande intensità anche dallo studio di Alfonso Signorini, che ha voluto omaggiare Manuel con un lungo applauso.