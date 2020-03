“Grande Fratello Vip”, Adriana Volpe sul presunto flirt con Zequila: “Giuro sua mia figlia che non è vero”

“Se fosse vero di che cosa dovrei vergognarmi?” è così che inizia la discussione tra Adriana Volpe e Antonio Zequila al “Grande Fratello Vip”. La concorrente risponde alle provocazioni del coinquilino che continua ad affermare di aver avuto una relazione con lei in passato. Questo però è sempre stato negato da Adriana Volpe che si arrabbia in modo evidente: “Io giuro su mia figlia che non ho passato una notte con lui. Hai un ego spropositato. Mi fai schifo: sei un imbecille”. Antonio Zequila non ci sta e ribatte urlando: “Non sopporto le persone bugiarde, ipocrite e manipolative. Non le deve dire le bugie. Bugiarda!”.

L'atteggiamento irriverente di Adriana Volpe proprio non piace a Zequila, il quale durante le pubblicità continua: "Sei una spergiura. Mi vergogno di averti conosciuto, anche trent'anni fa". La conduttrice non si lascia mettere i piedi in testa e ribatte prontamente: "Te lo ripeto: mi fai veramente schifo".