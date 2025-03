"Grande Fratello", il racconto della semifinale

Confronto tra Shaila e Zeudi, che erano amiche fino a qualche giorno fa. Adesso l'amicizia è stata messa in discussione e la ballerina attacca: "Non vivi rapporti veri, non cerchi amicizia ma solo rapporti di comodo". La replica non si fa attendere: "Io non ho cambiato atteggiamento e non ho sfruttato nessuna situazione, vivo momenti delicati ormai da settimane, non faccio il fenomeno". Gli inquilini, le fa notare Alfonso Signorini, che da quando è in finale ha cambiato atteggiamenti: "Sembri più sicura". "Non è vero, io sono sempre stata così, si sono create delle gelosie".