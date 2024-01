Grande Fratello, Perla consola Garibaldi dopo le accuse di Mirko

Secondo Mirko Brunetti, al "Grande Fratello" Garibaldi avrebbe iniziato senza problemi una storia indifferentemente con Perla o con Greta, se una delle due ragazze gliene avesse dato la possibilità. Dopo essere stato lui al vertice del triangolo, ora che è uscito è convinto che Giuseppe voglia in qualche modo prendere il suo posto per dinamiche legate al reality.

Perla e Giuseppe, amicizia o qualcosa di più?

Vedendolo triste per quanto accaduto, Perla gli si è sdraiata accanto a lui nel letto per consolarlo. Tra di loro si è instaurata una sincera amicizia, ma la napoletana comprende che dall'esterno i loro comportamenti possano essere interpretati in maniera errata. Proprio per questo non se la sente di recriminare l'ex fidanzato, che evidentemente ha percepito della malizia anche dove non ce n'era.