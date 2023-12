"Grande Fratello", Beatrice è stufa di Letizia: "Deve darsi una regolata"

Da qualche giorno infatti l'attrice è ai ferri corti con Letizia . Il rapporto tra le due è sempre stato altalenante, tra avvicinamenti e incomprensioni, ma questa volta sembra che la rottura sia più importante. tutto è iniziato durante le prove delle coreografie per "Mary Poppins", dove Letizia pare essersi mostrata un po' troppo invadente, se non prepotente. "Non sono mai stata trattata così: umiliata, comandata, gestita" dice Beatrice sfogandosi con Fiordaliso . "Non gliela possiamo far passare, è una ragazzina. Come si può permettere di comportarsi così con quattro donne adulte, con quattro professioniste? Deve darsi una regolata".

Zia "Fiorda", come è suo costume, prova a spegnere un po' gli animi, dicendo alla Luzzi di non aver avvertito tutta questa prepotenza in Letizia. Può darsi che la ragazza si sia fatta prendere la mano e abbia esagerato, ma, a suo parere, anche Beatrice talvolta esagera ed esaspera alcune situazioni. La Luzzi però non vuole sentirci e torna anche alle questioni sorte durante l'aperitivo della scorsa serata. La concorrente sostiene che la fotografa si sia lamentata di lei e abbia sparlato a tavola, ma Fiordaliso smentisce: "A tavola non ha sparlato di te, ha solo detto che c'è rimasta male". "È un'egocentrica, prepotente" continua Beatrice, che non lascia passare nessuno dei comportamenti di Letizia.

Inoltre giovedì mattina tra Beatrice e Letizia, subito dopo lo scontro durante l'aperitivo, c'era stato un tentativo di chiarimento che però, se possibile, non aveva fatto altro che inasprire gli animi. Beatrice insiste nel dire alla Petris che le vuole bene, ma Letizia sembra poco convinta da queste parole. "Non si trattano così le persone a cui vuoi bene" ribatte, lamentandosi dei modi scortesi usati da Beatrice nei suoi confronti. "Mi hai chiesto di lasciarti in pace, d'ora in poi ti lascio in pace" conclude la conversazione allontanandosi dalla sua compagna di avventura. La Luzzi allora invita Letizia a riflettere e a non agitarsi, cerca un confronto calmo e pacifico, ma la ragazza preferisce non parlare e starle lontana.

Beatrice reputa di essere affaticata, le discussioni con Letizia e con Giuseppe l'hanno provata e non ha voglia di ricominciare a dover riconquistare i rapporti persi. Per ora ascolta Fiordaliso, ma presto si ripromette di mettere in chiaro le sue prerogative.