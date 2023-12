Tgcom24

Fiordaliso furiosa: "Non hanno rispetto" Grecia cerca di calmarla e minimizzare l'accaduto. In fondo i giovani sono come dei bambini, che cominciano ad agitarsi quando le luci vengono spente. Fiordaliso però non accetta giustificazioni e ricorda all'attrice venezuelana che sono tutti maggiorenni e non sono così piccoli da non poter mettere in atto delle normali regole di convivenza: "Mi sono rotta le pa***. Questo non è rispetto, è così da tre mesi e mezzo. La mia pazienza ha un limite, non parlo nemmeno più. Se vogliono fare così, che facciano così. Io vado a dormire sul divano".

La difesa di Grecia Grecia, però, continua a difendere i più chiassosi della casa, ricordando che a tutti è capitato di urlare nell'oscurità, in quanto si crea un clima più rilassato. Offre, poi, a Fiordaliso, qualche soluzione, ma la cantante non ne vuole sapere: non è lei che deve adeguarsi, sono gli altri che dovrebbero fare silenzio e rispettare gli altri.