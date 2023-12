Grande Fratello, a Natale regna la pace tra Beatrice e gli altri

Sarà un Natale e di pace e serenità all’interno della Casa. Beatrice e Massimiliano hanno deposto le armi. Sarà l’aria delle feste ma i due coinquilini hanno deciso di interrompere per ora il loro rapporto di amore e odio, per concentrarsi su un Natale di solo affetto. Hanno sancito la pace già dal rientro nella Casa di Beatrice, e subito dopo la puntata si sono avvicinati sereni e sorridenti per parlare.

Una tregua tra Beatrice e Massimiliano

Beatrice Luzzi al suo rientro nella Casa del Grande Fratello si fa coraggio e domanda al coinquilino Massimiliano Varrese se si sia accorto della sua assenza nei giorni in cui è stata via. Massimiliano le dice che avrebbe sofferto se lei avesse abbandonato il suo progetto, ma Beatrice non si soddisfa di questa risposta. Vuole capire se lui, come individuo, si sia sentito più tranquillo. Con riluttanza, l'attore confessa di aver vissuto meglio, perché il periodo che stava attraversando non era facile. Allo stesso tempo, però, sottolinea di aver avuto molta paura per l'amica. Non capiva cosa le fosse successo e non le avrebbe augurato di uscire in quel modo. "Non sarebbe stato giusto per te" dice e, subito dopo, aggiunge: "Però ero sicuro che saresti tornata".