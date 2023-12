"Grande Fratello": nuovi ingressi e grandi ritorni

Sorprese sotto l'albero

Nuovamente in studio, Mirko proverà a risolvere le questioni irrisolte della sua vita sentimentale. Non mancheranno delle dolci sorprese di Natale, in particolare Marco rivedrà la sua famiglia e Vittorio riabbraccerà suo padre. Per finire, il temibile verdetto del telefoto: chi si salverà tra Federico, Greta e Marco?