Già in confessionale, al momento dele Nomination durante la diretta serale del "Grande Fratello", Paolo Masella aveva toccato l'argomento. Secondo lui la ragazza sta iniziando a provare dei sentimenti nei suoi confronti. Con Beatrice Luzi torna sull'argomento al mattino appena sveglio. "Sei sicuro che devi fare questa ambasciata, non può capirlo da sola?" chiede l'attrice. Il macellaio spiega di sentire il bisogno di parlar chiaro, per eliminare qualunque rischio di illudere la ragazza.



Da un lato Paolo Masella vorrebbe avere un rapporto aperto con Giselda Torresan e, avendo notato una certa insicurezza nella ragazza, vorrebbe poterle fare liberamente dei complimenti che la aiutino a mantenere alta l'autostima. Dall'altro teme che lei possa travisare le intenzioni. Per questo vuole dirle apertamente cosa prova, ma Beatrice Luzi è scettica sull'opportunità di un comportamento del genere. "Pensi che dopo che hai detto questo poi stai meno a disagio quando ti è vicina?" domanda. "Sì, perché da lì poi io posso scherzare e giocare tranquillamente", replica il ragazzo. "L'importante è che alle persone permetti di uscirne in modo dignitoso" commenta l'attrice. Lui è sicuro di aver preso la decisione giusta, resta da vedere se troverà le parole.

Negli scorsi giorni Giselda Torresan aveva scelto proprio Beatrice Luzi per confessarle i suoi problemi di cuore. L'operaia aveva raccontato della fine della relazione con il suo ex fidanzato: una storia durata 5 anni e conclusasi non bene. Ha raccontato di aver sofferto moltissimo a causa sua, tanto che adesso ha paura di innamorarsi. In quel momento era stato proprio Paolo Masella a dirle di non avere timore: "La cosa più bella è trovare l'amore. Devi buttarti sempre".