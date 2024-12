Il giorno dopo è il momento delle "confessioni". Nella Casa qualcuno ha notato come i due si siano appartati, in particolare Maxime, che chiede conferme ad Alfonso. Non senza un certo imbarazzo il ragazzo dice vago: "È capitato", passando a spiegare il rapporto che lo lega alla miss. In passato hanno avuto una frequentazione, subito interrotta anche a causa dei timori del giovane. Si era lasciato da poco con Federica, non aveva voglia di iniziare una nuova relazione. Altro fattore di dubbio era stata la forte personalità di Zeudi. Se all'epoca la possibile relazione si era interrotta sul nascere, con l'ingresso della ragazza nella Casa le cose sono cambiate. All'inizio Alfonso ha preferito concentrarsi su altro per non creare imbarazzi, ma poi l'attrazione fisica è sembrata avere la meglio. Anche ora però il ragazzo preferisce minimizzare il legame con Zeudi.