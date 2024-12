"Grande Fratello", il compagno di Luca Calvani: "Chiarisci la tua situazione con Jessica"

A tenere banco, nel corso della appuntamento del 23 dicembre è anche la posizione di Alessandro, il compagno di Calvani. "Ho preferito fare scena muta per non metterlo in imbarazzo" dice Jessica, riferendosi al fatto che Luca abbia valicato un limite con i suoi comportamenti tanto da poter dare fastidio al compagno. L'attore, dal canto suo, ritiene che la stia facendo di tutto per rovinarlo. "Quando dormi con Amanda, dormi allo stesso modo in cui dormi inseme a me?", continua a chiedere Morlacchi. I due, poi, hanno ammesso di avere una complicità particolare che Jessica ha però frainteso.