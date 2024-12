"Grande Fratello", Shaila Gatta sulla fine della storia con Lorenzo Spolverato:"Lo amo ancora, ma non voglio più soffrire"

La puntata si è aperta con i dubbi di Eva Grimaldi, secondo cui quello tra Lorenzo e Shaila sarebbe una storia finta. "Si tratta di un copione scritto male e recitato altrettanto male", ha detto l'attrice. Accuse che non tutti gli inquilini condividono, mentre i due protagonisti respingono al mittente ogni insinuazione. A spezzare una lancia in favore dei due protagonisti è Beatrice Luzzi: l'opinionista ritiene che il loro amore sia vero, ma che sia amplificato dal fatto che entrambi sono egocentrici e narcisisti. Per Stefania Orlando, invece, sono innamorati ma continuano a prevaricarsi uno con l'altra.